Байден планує балотуватися на другий термін Німеччина надала Україні чергову військову допомогу » Пропонував хлопчику посмоктати його язик. Далай-лама вибачився за конфуз Далай-лама вибачився після появи відео, на якому він запитує хлопчика, чи не хоче той посмоктати його язик. Про це повідомляє офіс далай-лами у твіттері. У повідомленні йдеться, що духовний лідер Тибету хоче вибачитись перед дитиною та її сім’єю «за біль, який могли завдати його слова». На відео також видно, як далай-лама цілує дитину в губи. «Його святість часто дражнить людей, яких він зустрічає, у безневинній та грайливій формі, навіть на публіці й перед камерами. Він шкодує про цей інцидент», — заявили його представники. Кадри викликали широку критику, і багато користувачів соцмереж назвали їх недоречними й тривожними. Інцидент стався 28 лютого у храмі далай-лами у Дхарамсалі. Духовний лідер поспілкувався тоді приблизно зі 120 учнями, що пройшли програму навчання, організовану благодійним фондом M3M Group, індійської компанії у сфері нерухомості. У березні компанія виклала фото й відео із заходу у соціальні мережі. На одному з відео хлопчик запитує, чи може він обійняти далай-ламу. У відповідь лідер вказує на свою щоку і каже: «Спочатку сюди». І хлопчик цілує його в щоку та обіймає. Потім, тримаючи хлопчика за руку, далай-лама торкається його губ і каже: «І сюди, я думаю», — і цілує хлопчика в губи. Потім лідер притискається лобом до лоба хлопчика, висуває язик і каже: «І посмокчи мій язик». Деякі з присутніх засміялися, а хлопчик висунув язика, а потім трохи відхилився, як і далай-лама. Після цього знову були обійми. Духовний лідер ще деякий час розмовляв з дитиною, порадивши йому звертатися до «добрих людей, які створюють мир і щастя». Варто зазначити, що показати язика є одним зі способів привітатися у Тибеті. Це походить від місцевого вірування у реінкарнацію. Щоб довести, що у вас не чорний язик (такий був у тибетського царя-гонителя), потрібно показати його під час зустрічі. Духовний лідер Тибету далай-лама живе в еміграції в Індії з 1959 року після невдалого антикитайського повстання в Тибеті. Це не перший випадок, коли поведінка далай-лами призвела до конфузу. У 2019 році офіс духовного лідера вибачався після того, як він сказав в інтерв’ю ВВС, що будь-яка майбутня жінка-далай-лама має бути «привабливою».