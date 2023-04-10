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Пропонував хлопчику посмоктати його язик. Далай-лама вибачився за конфуз

Tibetan spiritual leader his Holiness The Dalai Lama gestures on his arrival at JAKO Arena on May 18, 2008 in Bamberg, Germany.

Далай-лама вибачився після появи відео, на якому він запитує хлопчика, чи не хоче той посмоктати його язик.

Про це повідомляє офіс далай-лами у твіттері.

У повідомленні йдеться, що духовний лідер Тибету хоче вибачитись перед дитиною та її сім’єю «за біль, який могли завдати його слова».

На відео також видно, як далай-лама цілує дитину в губи.

«Його святість часто дражнить людей, яких він зустрічає, у безневинній та грайливій формі, навіть на публіці й перед камерами. Він шкодує про цей інцидент», — заявили його представники.

Кадри викликали широку критику, і багато користувачів соцмереж назвали їх недоречними й тривожними.

Інцидент стався 28 лютого у храмі далай-лами у Дхарамсалі.

Духовний лідер поспілкувався тоді приблизно зі 120 учнями, що пройшли програму навчання, організовану благодійним фондом M3M Group, індійської компанії у сфері нерухомості.

У березні компанія виклала фото й відео із заходу у соціальні мережі.

На одному з відео хлопчик запитує, чи може він обійняти далай-ламу. У відповідь лідер вказує на свою щоку і каже: «Спочатку сюди». І хлопчик цілує його в щоку та обіймає.

Потім, тримаючи хлопчика за руку, далай-лама торкається його губ і каже: «І сюди, я думаю», — і цілує хлопчика в губи.

Потім лідер притискається лобом до лоба хлопчика, висуває язик і каже: «І посмокчи мій язик». Деякі з присутніх засміялися, а хлопчик висунув язика, а потім трохи відхилився, як і далай-лама.

Після цього знову були обійми. Духовний лідер ще деякий час розмовляв з дитиною, порадивши йому звертатися до «добрих людей, які створюють мир і щастя».

Варто зазначити, що показати язика є одним зі способів привітатися у Тибеті. Це походить від місцевого вірування у реінкарнацію. Щоб довести, що у вас не чорний язик (такий був у тибетського царя-гонителя), потрібно показати його під час зустрічі.

Духовний лідер Тибету далай-лама живе в еміграції в Індії з 1959 року після невдалого антикитайського повстання в Тибеті.

Це не перший випадок, коли поведінка далай-лами призвела до конфузу.

У 2019 році офіс духовного лідера вибачався після того, як він сказав в інтерв’ю ВВС, що будь-яка майбутня жінка-далай-лама має бути «привабливою».

10 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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