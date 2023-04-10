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Окупанти у Бахмуті перейшли до «сирійської» тактики випаленої землі – Сирський

Російські загарбники у Бахмуті почали застосовувати тактику випаленої землі, ситуація у місті складна, але контрольована, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський — Military Media Center

«Ворог перейшов до так званої «сирійської» тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована».

Сирський підкреслив, що українські воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи.

Командувач наголосив, що бої мають жорсткий характер з обох боків.

Повідомляється, що Сирський 9 квітня відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку. Він заслухав командирів військових частин, а також на місці прийняв оперативні рішення та поставив задачі.

10 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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