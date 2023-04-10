«Не час для переговорів»: Макрон про війну в Україні

Про це він сказав у інтерв’ю Les Echos.

Так президент Франції відповів на питання журналіста, чого варто очікувати від Китаю щодо України.

«Я думаю, що Китай робить те саме спостереження, що й ми, а саме, що сьогодні погода військова. Українці чинять опір, а ми їм допомагаємо. Не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо і якщо нам потрібно поставити віхи», — сказав Макрон.

Зокрема він зазначив, що мета його діалогу з Китаєм — консолідувати спільні підходи щодо війни. Він наголосив, що Китай має зробити висновки з того, що Путін планує розмістити ядерну зброю в Білорусі.

«Перше: підтримка принципів Статуту ООН. Друге: чітке нагадування про ядерну енергетику, і саме Китай має зробити висновки щодо того факту, що президент Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі через кілька днів після того, як взяв на себе зобов’язання не робити цього. Третє: дуже чітке нагадування про гуманітарне право та захист дітей. І четверте: прагнення досягти довготривалого миру шляхом переговорів», — наголосив президент.

Макрон зазначив, що Сі Цзіньпін також говорив про європейську архітектуру безпеки.

«Але не може бути європейської архітектури безпеки, доки в Європі є вторгнення в інші країни або заморожені конфлікти.