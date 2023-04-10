Макрон заявив про майбутню «стратегічну автономію» Європи

Президент Франції Емманюель Макрон ключовою метою європейської політики вважає «стратегічну автономію» Європи, яка буде досягнута завдяки сильній обороні та адекватній промисловій політиці.

«Європа має боротися за стратегічну автономію. Ми не хочемо залежати від інших з критично важливих питань. У день, коли ви втратите вибір в енергетиці, способах оборони, соціальних мережах, штучному інтелекті, тому що у вас більше не буде відповідних інфраструктур , ви у якийсь момент випадете з історії», — заявив Макрон в інтерв’ю газеті Les Echos, опублікованому в неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На його думку, такий європейський суверенітет, для якого вже «позначені віхи», вимагає промислової стратегії з високими цілями, у тому числі в галузі оборони, що призведе до меншої залежності від третіх сторін.

Французький президент бачить наріжні камені «стратегічної автономії» у посиленій спільній європейській промисловій політиці, сформульованій у таких документах, як Chips Act (виробництво напівпровідників), Net Zero Industry Act (план прискореного енергетичного переходу ЄС) та Critical Raw Material Act (надійне забезпечення критично важливою сировиною).

«Ми почали створювати заводи із виробництва акумуляторів, водневих компонентів, електроніки», — навів приклади Макрон.