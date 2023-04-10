КНДР раптово припинила контактувати військовою лінією з Південною Кореєю

Влада КНДР четвертий день поспіль не реагує на щоденні дзвінки з боку Південної Кореї через міжкорейський канал зв’язку та військову “гарячу лінію”.

Про це повідомило агентство Yonhap із посиланням на неназваних південнокорейських чиновників.

У Міністерстві з питань об’єднання Південної Кореї заявили, що КНДР, схоже, “в односторонньому порядку” перервала цю лінію зв’язку, оскільки країна не відповідає на звичайні дзвінки з 7 квітня.

Зазначається, що обидві Кореї повинні проводити телефонні розмови двічі на день, о 9:00 і о 17:00 годинах через спільний канал зв’язку.

У п’ятницю, 7 квітня, з невідомих причин представники КНДР припинили відповідати на спроби південнокорейських службовців зв’язатися з ними.

Нині незрозуміло, чому Пхеньян не реагує на такі щоденні дзвінки з Сеулом. Ймовірно, КНДР може використовувати зупинення зв’язку, щоб протестувати проти спільних військових навчань між Південною Кореєю та Сполученими Штатами або останньої публікації південнокорейським міністерством доповіді про порушення прав людини в Північній Кореї.