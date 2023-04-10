Киев призвал Индию сыграть активную роль в прекращении войны между Украиной и Россией

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила в понедельник, что Киев хотел бы, чтобы Нью-Дели принял более активное участие в разрешении конфликта с Россией, и предпринимает усилия по достижению договоренности о визите в Украину премьер-министра Индии Нарендры Моди и других высокопоставленных представителей индийского руководства.

В интервью телекомпании CNBC TV18 Джапарова уточнила, что Киев также ожидает, что Индия пригласит представителей Украины принять участие в мероприятиях G20 и активизирует политический диалог с Киевом.

Напомним, что в этом году Индия в порядке ротации председательствует в «Большой двадцатке» и в сентябре проводит саммит организации.

Напомним, что Нью-Дели воздерживается от резкой критики вторжения России в Украину и даже увеличил закупки российской нефти.

Джапарова, находящаяся с четырехдневным визитом в индийской столице, подчеркнула, что степень вовлеченности Индии в решение украинского вопроса должна быть значительной.

«Мы считаем, что активизация политического диалога на высшем уровне является первым шагом на пути к этой большой цели. Мой президент попросил о телефонном разговоре с премьер-министром (Индии). Мы с нетерпением ждем возможности однажды встретить его (премьер-министра Индии Нарендру Моди) в Киеве», – сказала замглавы украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее в тот же день, выступая перед журналистами, она отметила, что Индии следовало бы проявить прагматизм в обеспечении своих ресурсов, включая энергетическую сферу и сферу военную технику, указав на опасность зависимости от России.