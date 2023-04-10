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Ізраїль продовжив підтримку біженців з України

Уряд держави Ізраїль вирішив продовжити ще на один рік видачу віз та надання всебічної допомоги біженцям від російського вторгнення до України
Про це сьогодні, 9 квітня 2023 року, повідомили газети Haaretz та Times of Israel.

«Управління з питань народонаселення також рекомендувало спростити українським біженцям отримання віз на проживання, а щодо роботи в країні — надано рекомендації, які потребують погодження з в.о. міністра внутрішніх справ. Ці кроки являють собою суттєву зміну по відношенню до політики, прийнятої до цього часу з цього питання», — зазначає Haaretz.

За інформацією видання, такі зміни викликані переданої по дипломатичним каналом критикою українською сторони щодо недостатньої, як вважає офіційний Київ, допомоги біженцям від війни з Росією.

10 апреля, 2023 | Category: Израиль, Новости

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