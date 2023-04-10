Глава МВС Німеччини пригрозила відмовою у в’їзді російським спортсменам

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер погрожує заборонити російським спортсменам в’їзд до країни, якщо Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустить їх до змагань.

Про це вона сказала в інтерв’ю газетам медіа-групи Funke, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на ntv.

«Країни, в яких відбуваються великі спортивні події, не безсилі. Вони можуть контролювати, чи можуть росіяни брати участь у них, видаючи візи», — заявила Фезер.

«Якщо ми організовуємо міжнародні змагання в Німеччині, то ми можемо діяти відповідним чином. Тут ми завжди будемо діяти з чіткою позицією» – наголосила вона.

Відкриття міжнародних змагань для спортсменів з Росії було б «ляпасом українським спортсменам», підкреслює Фезер.

«Пропонувати палію війни Путіну пропагандистську сцену означало б зрадити всі цінності спорту» – сказала міністр.

28 березня виконком МОК на своєму засіданні прийняв рекомендацію міжнародним спортивним федераціям повернути російських та білоруських спортсменів, але поставив низку умов.