Тимоти Снайдер: почему необходимо, чтобы Россия потерпела поражение? » Данія наступного місяця передасть Україні САУ Caesar Данія наступного місяця сподівається поставити в Україну САУ Caesar. Вони мають прибути в Україну разом із військовими, які проходили навчання за кордоном. Про це заявив в.о. міністра оборони Данії Троєлс Лунд Поульсен, повідомляє Media Center Ukraine – Odesa. “Мы надеемся, что артиллерийские системы Caesar мы поставим в Украину в следующем месяце. Сейчас они находятся на тренировочных полигонах в Дании”, – заявил он. При этом министр добавил, что поставки танков Leopard 1 начнутся до лета. “Еще два месяца назад Дания подписала соглашение с Германией. Надеемся, что мы начнем поставки танков до лета. Забегая на полгода вперед, в Украину будет возможно поставить около 100 танков Leopard 1. И сможем обсуждать поставки Leopard 2, которых у Дании не очень много. Будем рассматривать другие возможные пути передачи”, – отметил Поульсен.