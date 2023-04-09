 
«  
  »

Звільнення Криму, скоріш за все, відбудеться військовим шляхом, — представниця президента в АРК

Таміла Ташева
Росія не хотіла говорити про політико-дипломатичне повернення Криму як до повномасштабної війни, так і після її початку. Після спроб окупувати частину Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей стало зрозуміло, що військовий елемент деокупації півострова став ключовим

Про це заявила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Російська Федерація не хоче спілкуватися на тему політико-дипломатичного врегулювання. Як не хотіла комунікувати до повномасштабного вторгнення, і після його початку. Ми розуміємо, що нам нема з ким комунікувати», — сказала вона.

У декларації саміту «Кримської платформи» стверджується, що деокупація відбуватиметься мирним шляхом. У «Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму» визначено, що ключовий спосіб деокупації – політико-дипломатичний. Утім після повномасштабного вторгнення РФ в Україну такий підхід змінюється, вважає Ташева.

За словами Ташевої, після спроб окупувати частину Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей стало зрозуміло, що військовий елемент деокупації півострова став ключовим.

9 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  