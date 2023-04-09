Ілом Маск в Twitter зняв обмеження на акаунти, пов’язані з Кремлем Звільнення Криму, скоріш за все, відбудеться військовим шляхом, — представниця президента в АРК » Знищено ще 470 російських окупантів Російські війська втратили ще 470 своїх вояк на війні в Україні, а також 13 артсистем — дані Генштабу Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 178150 (+470) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3636 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 7024 (+4) од,

артилерійських систем – 2740 (+13) од,

РСЗВ – 533 (+0) од,

засоби ППО ‒ 282 (+0) од,

літаків – 307 (+0) од,

гелікоптерів – 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2312 (+14),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5602 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 309 (+5). Дані уточнюються.