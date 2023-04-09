Знищено ще 470 російських окупантів

Російські війська втратили ще 470 своїх вояк на війні в Україні, а також 13 артсистем — дані Генштабу
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 178150 (+470) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3636 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7024 (+4) од,
- артилерійських систем – 2740 (+13) од,
- РСЗВ – 533 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 282 (+0) од,
- літаків – 307 (+0) од,
- гелікоптерів – 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2312 (+14),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5602 (+3) од,
- спеціальна техніка ‒ 309 (+5).
Дані уточнюються.
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