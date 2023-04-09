В МЗС України засудили Хресну ходу у Ватикані, де поєднали розповіді дітей з України та РФ

Про це Ніколаєнко написав у фейсбуці.

«Хресна Хода. Вона символізує перемогу добра над злом, світла над темрявою, віри над зневірою. На жаль, змушені констатувати, що цьогорічна хода була знову затьмарена спробою прирівняти жертву та агресора. Ми розчаровані, що Святий Престол не взяв до уваги аргументи української сторони про образливий характер такого жесту. Спільна участь українця та росіянина спотворює дійсність, в яку Росія занурила українців, втілюючи проти них геноцид. Ба більше, такий крок підриває принципи справедливості та загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру та братерства», — пише Ніколаєнко.

На Хресній ході у Ватикані були зачитані тексти: від імені українського підлітка, який знайшов прихисток в Італії після окупації Маріуполя, та хлопця з РФ — брата військовослужбовця, який втратив життя, а його батько та дід зникли безвісти.