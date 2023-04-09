NYT оприлюднив нову секретну інформацію про війну Росії в Україні

Витік секретної документації Пентагону засвідчує те, що США відстежують дії як української, так і російської армій під час війни РФ в Україні — New York Times із посиланням на джерела

«Документи показують виснажену російську армію, яка бореться у війні в Україні, і глибоко скомпрометований військовий апарат.

Вони містять щоденні попередження американських спецслужб у режимі реального часу про час нанесення Москвою ударів і навіть про конкретні цілі.

Такі розвідувальні дані дозволили Сполученим Штатам передати Україні критично важливу інформацію про те, як захистити себе».

Деталі: Цей витік інформації демонструє також американську оцінку української армії, яка критично потребує засобів протиповітряної оборони.

«Дані розвідки, схоже, вказують на те, що Сполучені Штати також шпигують за вищим військовим і політичним керівництвом України, що є відображенням боротьби Вашингтона за отримання чіткого уявлення про бойові стратегії України», – ідеться у матеріалі NYT.