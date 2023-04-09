Ізраїль відповів ударами на випущені ракети з території Сирії

За повідомленням ізраїльської армії, одна з ракет впала на півдні Голанських висот, при цьому ЦАХАЛу не довелося перехоплювати ці ракети.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що їй не довелося перехоплювати ракети, згідно з повідомленням у Twitter.
«У відповідь на ракети, випущені з Сирії по Ізраїлю раніше сьогодні, артилерія ЦАХАЛу завдає удару по сирійській території», — йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю в Твіттері.
Незадовго до цього твіту ЦАХАЛ повідомив, що сирени «звучать на півночі Ізраїлю».
Армія оборони Ізраїлю не повідомила про жодні пошкодження, спричинені ракетами.
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