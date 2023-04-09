ISW: темп російських наступів знизився вздовж усієї лінії фронту

Про це поінформував Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти наводять заяву голови Ради резервістів Сухопутних військ України Івана Тимочка про те, що РФ ніде серйозно не просувається. Зокрема темпи обстрілів Бахмута на Донеччині та його околиць дещо знизилися, на певних ділянках — повністю зупинилися.

Офіцер ствердив, що наступ росіян на Авдіївку «захлинувся», противник усе ще не контролює місто, попри перетворення його на руїни.

Зокрема аналітики посилаються на твердження одного з російських мілблогерів про те, що темп наступальних операцій вздовж усієї лінії фронту Авдіївка — Донецьк знизився за попередню добу, і зазначив, що російська армія прагне просунутися будь-де.