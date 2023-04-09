 
«  
  »

ЄС обговорює з країнами G7 спецтрибунал щодо злочину агресії РФ, – єврокомісар Рейндерс

G7
Європейський Союз продовжує обговорювати з країнами G7 можливості створення спеціального трибуналу для судового переслідування Росії за злочин агресії проти України

Про це заявив Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс в інтерв’ю Kyodo News.

«Під час головування Японії в G7 ми продовжимо, щоб побачити, чи можливий такий самий підхід до нашої пропозиції. Те, що зараз поставлено на карту, – це злочин агресії», — сказав Рейндерс.

Зокрема він наголосив, що наразі Євросоюз у співпраці з українськими судовими органами та Міжнародним кримінальним судом ООН вивчає можливість створення спеціального трибуналу або змішаного трибуналу за участю українських і міжнародних суддів для судового переслідування РФ за злочин агресії проти України.

9 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  