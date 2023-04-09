ЄС обговорює з країнами G7 спецтрибунал щодо злочину агресії РФ, – єврокомісар Рейндерс

Про це заявив Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс в інтерв’ю Kyodo News.

«Під час головування Японії в G7 ми продовжимо, щоб побачити, чи можливий такий самий підхід до нашої пропозиції. Те, що зараз поставлено на карту, – це злочин агресії», — сказав Рейндерс.

Зокрема він наголосив, що наразі Євросоюз у співпраці з українськими судовими органами та Міжнародним кримінальним судом ООН вивчає можливість створення спеціального трибуналу або змішаного трибуналу за участю українських і міжнародних суддів для судового переслідування РФ за злочин агресії проти України.