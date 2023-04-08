Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій на окупованому Запоріжжі

Відповідний указ №197/2023 опублікували на сайті президента України.
Зеленський постановив утворити:
- Благовіщенську сільську військову адміністрацію Василівського району;
- Воскресенську сільську військову адміністрацію Пологівського району;
- Дніпрорудненську міську військову адміністрацію Василівського району;
- Енергодарську міську військову адміністрацію Василівського району;
- Камʼянсько-Дніпровську міську військову адміністрацію Василівського району;
- Камʼянську селищну військову адміністрацію Пологівського району;
- Комиш-Зорянську селищну військову адміністрацію Пологівського району;
- Малобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району;
- Молочанську міську військову адміністрацію Пологівського району;
- Новобогданівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району;
- Оріхівську міську військову адміністрацію Пологівського району;
- Осипенківську сільську військову адміністрацію Бердянського району;
- Плодородненську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району;
- Преображенську сільську військову адміністрацію Пологівського району;
- Розівську селищну військову адміністрацію Пологівського району;
- Смирновську сільську військову адміністрацію Пологівського району;
- Софіївську сільську військову адміністрацію Бердянського району;
- Степногірську селищну військову адміністрацію Василівського району;
- Чернігівську селищну військову адміністрацію Бердянського району.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування, відповідно, з п’ятниці 7 квітня.
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