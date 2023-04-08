У Ватикані поєднали розповіді дітей з України та Росії на Хресній дорозі Spiegel дізнався про таємну пропозицію від Porsche Путіну » Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій на окупованому Запоріжжі 7 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області Відповідний указ №197/2023 опублікували на сайті президента України. Зеленський постановив утворити: Благовіщенську сільську військову адміністрацію Василівського району;

Воскресенську сільську військову адміністрацію Пологівського району;

Дніпрорудненську міську військову адміністрацію Василівського району;

Енергодарську міську військову адміністрацію Василівського району;

Камʼянсько-Дніпровську міську військову адміністрацію Василівського району;

Камʼянську селищну військову адміністрацію Пологівського району;

Комиш-Зорянську селищну військову адміністрацію Пологівського району;

Малобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району;

Молочанську міську військову адміністрацію Пологівського району;

Новобогданівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району;

Оріхівську міську військову адміністрацію Пологівського району;

Осипенківську сільську військову адміністрацію Бердянського району;

Плодородненську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району;

Преображенську сільську військову адміністрацію Пологівського району;

Розівську селищну військову адміністрацію Пологівського району;

Смирновську сільську військову адміністрацію Пологівського району;

Софіївську сільську військову адміністрацію Бердянського району;

Степногірську селищну військову адміністрацію Василівського району;

Чернігівську селищну військову адміністрацію Бердянського району. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування, відповідно, з п’ятниці 7 квітня.