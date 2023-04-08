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Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій на окупованому Запоріжжі

Володимир Зеленський
7 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області

Відповідний указ №197/2023 опублікували на сайті президента України.

Зеленський постановив утворити:

  • Благовіщенську сільську військову адміністрацію Василівського району;
  • Воскресенську сільську військову адміністрацію Пологівського району;
  • Дніпрорудненську міську військову адміністрацію Василівського району;
  • Енергодарську міську військову адміністрацію Василівського району;
  • Камʼянсько-Дніпровську міську військову адміністрацію Василівського району;
  • Камʼянську селищну військову адміністрацію Пологівського району;
  • Комиш-Зорянську селищну військову адміністрацію Пологівського району;
  • Малобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району;
  • Молочанську міську військову адміністрацію Пологівського району;
  • Новобогданівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району;
  • Оріхівську міську військову адміністрацію Пологівського району;
  • Осипенківську сільську військову адміністрацію Бердянського району;
  • Плодородненську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району;
  • Преображенську сільську військову адміністрацію Пологівського району;
  • Розівську селищну військову адміністрацію Пологівського району;
  • Смирновську сільську військову адміністрацію Пологівського району;
  • Софіївську сільську військову адміністрацію Бердянського району;
  • Степногірську селищну військову адміністрацію Василівського району;
  • Чернігівську селищну військову адміністрацію Бердянського району.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування, відповідно, з п’ятниці 7 квітня.

8 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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