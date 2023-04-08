У жовтні українська армія здійснила невдалу спробу повернути Запорізьку АЕС – Times

Наприкінці жовтня чиновники окупаційних адміністрацій і Міноборони Росії повідомляли про те, що ЗСУ спробували висадити десант і штурмувати ЗАЕС, пише видання. Водночас Київ офіційно не визнавав спроби штурму атомної електростанції, проте представники українського спецпризначенців, військової розвідки і ВМС на умовах анонімності розповіли журналістам Times подробиці операції.

На той момент російські війська утримували електростанцію вже понад шість місяців, використовуючи її територію для обстрілу українських міст на іншому березі Дніпра і великого сталеливарного заводу в Нікополі.

Як повідомляє Times, у ніч на 19 жовтня близько 600 українських військових на 30 катерах, забитих зброєю, зокрема великокаліберними кулеметами, гранатометами MK-19 і протитанковими засобами, спробували висадитися на лівий берег Дніпра.

«Ідея полягала в тому, що в бою зможе брати участь тільки піхота. Вони не зможуть застосувати проти нас артилерію, оскільки це атомна станція», – цитує газета одного з військових.

Однак солдати ЗСУ, пише газета, не очікували, що їм чинитимуть такий серйозний опір.