У Ватикані поєднали розповіді дітей з України та Росії на Хресній дорозі

Про це пише Vatican News та видно у трансляції хресної дороги.

Люди з земель, поранених бомбами, ракетами, пострілами чи убивчою ненавистю, раніше ділилися з Папою Франциском своїми свідченнями – і ці спогади стали роздумами, які супроводжують молитву Хресної дороги цього року.

Темою молитви став «Голоси миру в час війни». Сам понтифік молився в «Домі святої Марти» через похолодання в Римі і свій нещодавній бронхіт.

На десятій зупинці, на якій роздуми зосереджені на тому, як Ісус був обдертий з одягу, упорядники поєднали свідчення українського та російського підлітків.

Перший розповідає про те, як вночі тікав із родиною з Маріуполя, вирішивши податися до Італії, де вже багато років працює його бабуся. І на кордоні довелося попрощатися з батьком.