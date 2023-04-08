У соцмережі потрапила нова порція секретних документів США

У соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Джерело: The New York Times

Деталі: Новий витік секретної інформації занепокоїв Міністерство оборони США та додав неспокою ситуації, яка, схоже, зненацька застала адміністрацію Джо Байдена, пише видання.

Аналітики заявили, що в інтернет могли потрапити понад 100 документів. Масштаб витоку разом з чутливістю самих документів може завдати величезної шкоди, заявили американські офіційні особи.

Високопоставлений представник американської розвідки назвав витік «кошмаром для групи «П’яти очей», маючи на увазі США, Великобританію, Австралію, Нову Зеландію і Канаду, які активно обмінюються розвідувальною інформацією, пише NYT.

Зазначається, що нові документи були знайдені в Twitter та інших сайтах 7 квітня, через день після того, як в адміністрації Байдена заявили, що розслідують потенційний витік секретних українських військових планів.

Один зі слайдів, датований 23 лютого, має позначку «Секрет/NoForn», що означає, що він не призначений для передачі іншим країнам, повідомляє видання.

Колишній високопоставлений чиновник Пентагону Мік Малрой заявив, що витік секретних документів є «значною дірою у безпеці», що може перешкодити українському військовому плануванню.

«Оскільки в основному були опубліковані фото документів, схоже, що це був навмисний витік, здійснений кимось, хто хотів завдати шкоди зусиллям України, США та НАТО», – сказав він.

При цьому оприлюднені документи він назвав «верхівкою айсберга».

«Поки представники Пентагону та агентств національної безпеки досліджували джерело документів, які з’явилися в Twitter і Telegram, ще один з’явився на 4chan – анонімній дошці оголошень. Це карта, яка нібито показує стан війни в східноукраїнському місті Бахмут. Але цей витік документів, схоже, виходить далеко за межі секретних матеріалів щодо військових планів України», – пише видання.

Експерти з безпеки, які переглянули документи, що потрапили у соцмережі, кажуть, що ця порція документів також включає в себе конфіденційні слайди про Китай, Індійсько-Тихоокеанський театр військових дій, Близький Схід і тероризм.

За зачиненими дверима, повідомляє NYT, співробітники національної безпеки намагаються знайти винного. Один чиновник сказав, що документи, ймовірно, надійшли не від української сторони, оскільки вона не мала доступу до конкретних планів, які мають маркування офісів Об’єднаного штабу Пентагону. Другий чиновник заявив, що визначити, як стався витік документів, стане можливим після того, як буде визначено, хто з чиновників мав до них доступ.

Аналітик Bellingcat нідерландського сайту розслідувань Bellingcat Арік Толер повідомив, що перша частина документів була опублікована на початку березня на Discord – платформі чату в соціальних мережах, яка популярна серед любителів відеоігор, пише видання.

Командир батальйону Національної гвардії України, підполковник Юрій Береза вважає, що на подібні новини про витік інформації не варто звертати уваги. Він зазначив, що інформаційна війна є настільки інтенсивною, що «ми вже не можемо визначити, де правда, а де брехня», додає NYT.