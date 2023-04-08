Росія поки не готова до конструктивних переговорів щодо війни в Україні, — Блінкен

Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau.

«Для когось ідея припинення вогню може бути спокусливою – і я це розумію. Але якщо це означає фактичну ратифікацію захоплення Росією значних українських територій, то це не буде справедливим і тривалим миром».

Блінкен вважає, що РФ може використати припинення вогню для перегрупування своїх військ, щоби через деякий час знову наступати.

«Росія має дійти до того, щоб бути готовою до конструктивних переговорів. Метою має бути справедливий і міцний мир», – наголосив держсекретар США.