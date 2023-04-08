Лію Ахеджакову хочуть посадити на 20 років за підтримку української армії

Російська акторка Лія Ахеджакова, яка публічно критикує кремлівську владу за розв’язання війни в Україні, зізналася, що на неї вже лежить донос в прокуратурі і її незабаром визнають іноагентом.

Актриса пішла із московського Театру «Современник» після того, як її позбавили всіх ролей у репертуарних постановках. Ахеджакова зізнається, що це рішення їй далося тяжко, бо в театрі вона прослужила майже 40 років. Але найскладніше, як виявилося тепер, ще попереду.

«Знаю, що в прокуратурі на мене лежить наклеп: якісь доброзичливості вимагають визнати мене іноземним агентом. Теж мені знайшли кримінальницю. На мене продовжують доносити різні люди в різні інстанції. Тому мій адвокат наказав мені заклеїти рота. Мене звинуватили у найстрашнішому та найтяжчому злочині, в якому можна сьогодні звинуватити – у підтримці української армії. Це державна зрада, до 20 років позбавлення волі», – розповіла акторка в інтерв’ю виданню «Собеседник».

Ахеджакова шкодує, що не змогла попрощатися зі сценою, якій присвятила все життя. «Якби я знала, що якийсь вихід на неї стане моїм останнім, обов’язково влаштувала б якийсь ритуал прощання», – каже артистка.