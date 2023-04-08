Ізраїль після теракту в Тель-Авіві виділить додаткові сили для гарантування безпеки

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив поліцію й армію активізувати участь у гарантуванні безпеки громадян після теракту в Тель-Авіві, внаслідок якого одна людина загинула і семеро постраждали, повідомляє The Times of Israel.

За даними газети, прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розпорядився, щоб прикордонна поліція країни призвала всіх своїх резервістів. Крім того, він наказав військовому командуванню виділити додаткові підрозділи для гарантування безпеки населення.

Раніше в Тель-Авіві водій автомобіля — 45-річний ізраїльтянин арабського походження Юсеф Абу Джабер — за кермом автомобіля скоїв наїзд на пішоходів, а потім — спробував почати стрілянину по перехожих. Джабера нейтралізувала поліція.

Унаслідок теракту помер 35-річний італійський турист, семеро людей — громадяни Великої Британії та Італії — постраждали.

Крім того, в п’ятницю в населеному пункті Хамра на Західному березі Йордану внаслідок стрілянини загинули дві жінки, ще одна дістала поранення.

Останніми днями на тлі священного для мусульман місяця Рамадан і єврейського Песаха спостерігається загострення палестино-ізраїльського конфлікту. У ніч на п’ятницю із сектору Гази запустили понад 40 ракет по Ізраїлю, а ізраїльські військові завдали ударів по об’єктах палестинського руху ХАМАС у Лівані. Напередодні також ракетного обстрілу з Лівану зазнала північ Ізраїлю.