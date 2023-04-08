Армія РФ випустила по ключових енергооб’єктах України понад 1200 ракет і дронів

Про це НЕК «Укренерго» повідомляє у telegram.

«Жодна європейська енергосистема не зазнавала такої масштабної спроби знищення: понад 1200 ракет та дронів випустили росіяни по ключових енергетичних об’єктах. На жаль, понад 250 із них таки влучили у ціль — 43% магістральних мереж було пошкоджено. Обстріляні й зазнали різного ступеню ушкоджень усі теплові та гідроелектростанції», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за оцінкою Світового банку і ПРООН, масштаби руйнувань, завданих українській енергосистемі, виняткові: лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі Укренерго цьогоріч становлять майже 1 млрд доларів.

«Ворог зосереджено бив по електростанціях і об’єктах магістральних мереж. А одразу після закінчення повітряної тривоги в бій вступали ремонтні бригади — тільки у нас, в Укренерго, це понад 1500 фахівців. Резервні схеми — щоб якнайшвидше відновити живлення споживачів, неординарні технічні рішення — щоб відремонтувати пошкоджене, тисячі годин перемовин та пошуки в 40 країнах світу — щоб знайти нове на заміну знищеному», — сказано в повідомленні.

Окрім цього, повідомляється, що від європейських партнерів Укренерго вже отримало майже 500 одиниць обладнання, ще більше виготовляється та їде в Україну. Завдяки об’єднанню зусиль, станом на сьогодні, повернуто в роботу, хоч подекуди й частково, 80% пошкодженої магістральної мережі.

Водночас в Укренерго запевнили, що зараз електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень.