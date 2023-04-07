У Японії в море впав військовий гвинтокрил, десятьох людей розшукують рятувальники Бонусные поощрения игроков онлайн казино » ЗСУ знищили 480 військових РФ, 2 танки та 4 безпілотники Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 177 тис. військових, 3633 танки, 2291 безпілотник та 7016 бойових броньованих машин Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ в facebook. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно становлять: особовий склад ‒ 177 110 (+480) осіб ліквідовано

танки ‒ 3633 (+2)

бойові броньовані машини ‒ 7016 (+3)

артилерійські системи – 2722 (+8)

РСЗВ – 533 (+1)

засоби ППО ‒ 281 (+0)

літаки – 306 (+0)

гелікоптери – 292 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2291 (+4)

крилаті ракети ‒ 911 (+0)

кораблі/катери ‒ 18 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 5587 (+13)

спеціальна техніка ‒ 304 (+2) Дані уточнюються.