ЗСУ знищили 480 військових РФ, 2 танки та 4 безпілотники

Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ в facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно становлять:
- особовий склад ‒ 177 110 (+480) осіб ліквідовано
- танки ‒ 3633 (+2)
- бойові броньовані машини ‒ 7016 (+3)
- артилерійські системи – 2722 (+8)
- РСЗВ – 533 (+1)
- засоби ППО ‒ 281 (+0)
- літаки – 306 (+0)
- гелікоптери – 292 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2291 (+4)
- крилаті ракети ‒ 911 (+0)
- кораблі/катери ‒ 18 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5587 (+13)
- спеціальна техніка ‒ 304 (+2)
Дані уточнюються.
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