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ЗСУ знищили 480 військових РФ, 2 танки та 4 безпілотники

Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ в facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно становлять:

  • особовий склад ‒ 177 110 (+480) осіб ліквідовано
  • танки ‒ 3633 (+2)
  • бойові броньовані машини ‒ 7016 (+3)
  • артилерійські системи – 2722 (+8)
  • РСЗВ – 533 (+1)
  • засоби ППО ‒ 281 (+0)
  • літаки – 306 (+0)
  • гелікоптери – 292 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2291 (+4)
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5587 (+13)
  • спеціальна техніка ‒ 304 (+2)

Дані уточнюються.

7 апреля, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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