Розвідка Британії: Росія посилила район Бахмута і має певні успіхи

Росія перекинула додаткові війська у район Бахмута та стала ефективніше використовувати артилерію у цьому районі, досягаючи певних успіхів.

Про це, як пише «Європейська правда«, йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в п’ятницю.

Згідно зі зведенням, останніми днями російські війська відновили певний імпульс у битві за Бахмут, тоді як з кінця березня 2023 року їхнє просування у цьому районі значною мірою зупинилося.

Росія досягла подальших успіхів і тепер, дуже ймовірно, просунулася в центр міста і захопила західний берег річки Бахмутка, констатували у британському відомстві.

Ключовий маршрут постачання України, дорога 0506 на захід від міста, ймовірно, перебуває під серйозною загрозою.

«Російські регулярні війська, ймовірно, включно з повітряно-десантними військами, вочевидь посилили цей район, і Росія знову більш ефективно використовує артилерію в цьому секторі. Існує реальна можливість того, що на місцевому рівні командири «Вагнера» і російського Міноборони призупинили свою ворожнечу і покращили співпрацю», – йдеться в огляді британської розвідувальної спільноти.