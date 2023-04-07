Президент Бразилії пропонує віддати тимчасово окупований Крим Росії: українська сторона відреагувала

Про це інформує видання Le Figaro з посиланням на заяву да Сілва.

Бразильський президент заявив, що Зеленський «не може хотіти всього, світу потрібен спокій… Ми повинні знайти рішення». А тому пропонує відмовитися від Криму та припинити «конфлікт».

«(Президент Росії Володимир Путін, — ред.) не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він ще вторгся, він має подумати ще раз», — сказав Лула.

Речник у Міністерство закордонних справ Олег Ніколенко відреагував на цю заяву: «Україна цінує зусилля президента Бразилії з пошуку рішення задля припинення російської агресії. Водночас маємо чітко зазначити: Україна не торгує своїми територіями».

Спікер українського МЗС наголосив, що немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому країна має поступатися хоча б сантиметром своєї землі.

«Українська позиція залишається незмінною: будь-які посередницькі зусилля задля відновлення миру в Україні мають базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності України відповідно до принципів Статуту ООН», — додав Ніколенко.

Раніше президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва під час візиту до КНР планував запропонувати «клуб миру» з Китаєм для посередництва в припиненні війни РФ проти України.

Зокрема цього року Лула заявив, що він просуватиме ідею групи країн-посередників, сказавши, що «Китаю час забруднити руки». «Я пропоную створити групу країн, які намагатимуться сісти за стіл переговорів з Україною та Росією, щоб спробувати знайти мир», — додав він.