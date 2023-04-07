Папа Римський Франциск назвав секс «однією з прекрасних речей, які Бог дав людині»

Про це пише Mirror.

«Секс — це одна з прекрасних речей, які Бог дав людині», — сказав Папа Римський.

Водночас мастурбацію він не схвалює.

«Сексуальне самовираження — це багатство. Тому все, що відволікає від справжнього сексуального самовираження, применшує вас і виснажує це багатство», — сказав Франциск.

Папа Римський поспілкувався з дюжиною в’язнів, пояснивши, що Бог піклується про всіх, навіть про тих, хто перебуває на маргінесі суспільства.

«Ісус омивав ноги всім», — нагадав Франциск.

Він вимив ноги ув’язненим, витер їх білим рушником і поцілував.