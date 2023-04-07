 
«  
  »

Папа Римський Франциск назвав секс «однією з прекрасних речей, які Бог дав людині»

Папа Римський
У Чистий четвер Папа Римський Франциск омив і витер ноги ув’язненим римської в’язниці для неповнолітніх. При цьому він розповів, що думає про секс і мастурбацію

Про це пише Mirror.

«Секс — це одна з прекрасних речей, які Бог дав людині», — сказав Папа Римський.

Водночас мастурбацію він не схвалює.

«Сексуальне самовираження — це багатство. Тому все, що відволікає від справжнього сексуального самовираження, применшує вас і виснажує це багатство», — сказав Франциск.

Папа Римський поспілкувався з дюжиною в’язнів, пояснивши, що Бог піклується про всіх, навіть про тих, хто перебуває на маргінесі суспільства.

«Ісус омивав ноги всім», — нагадав Франциск.

Він вимив ноги ув’язненим, витер їх білим рушником і поцілував.

7 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  