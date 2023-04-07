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Окупанти мінують поля біля Енергодара та прибережні території Каховського водосховища

Російські окупанти рясно мінують поля біля Енергодара та прибережні території Каховського водосховища. Можливо, чекають на контрнаступ ЗСУ

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

«Просимо мешканців Енергодара, які залишаються в окупованому місті, бути максимально обережними. Рашистські військові на створених ними інформаційних ресурсах хизуються тим, що мінують усе навколо себе. Чи свідчить це про підготовку до оборонних заходів в очікуванні контрнаступу ЗСУ? Можливо, але безперспективно», — написав він.

На думку Орлова, окупанти усвідомлюють, що оборонятись на цих територіях їм буде складно.

«Враховуючи географічне розташування Енергодара, доволі специфічне, і низьку перспективу ведення оборони рашистами на цій ділянці, їхні дії радше свідчать про абсолютне нехтування безпекою людей, які перебувають там зараз», — зазначив мер.

Він порадив мешканцям, які мають дачні будинки на прибережних територіях, бути обережними, адже відпочинок і обробка городів там можуть призвести до трагедії.

«Мінами вкривають не тільки поля в Запорізькому напрямку, а й поблизу Енергодара. Є небезпека перебування і на прибережних територіях Каховського водосховища, в лісосмугах поблизу Енергодара… 9 років війни (а надто останній рік) показують, що головна мета країни-агресора – знищити якомога більше українців будь-якими методами», — написав Орлов.

7 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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