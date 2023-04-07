Наказ про контрнаступ буде віддано в останній момент, вирішальне слово за Зеленським — ГУР

Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
“Це надсекретна інформація, багато партнерів, багато обміну інформацією, але остаточне рішення приймає Україна й українське військово-політичне керівництво, безумовно верховний головнокомандувач Володимир Зеленський”, – заявив Юсов.
Як пояснив представник ГУР, коло людей, які проінформовані про остаточні рішення й плани є максимально звуженим. Водночас остаточні рішення приймаються у вирішальний та доленосний останній момент. Це робиться з багатьох міркувань, в тому ж числі й з міркувань безпеки.
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