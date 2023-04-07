Корпоративные подарки сотрудникам на праздники » Наказ про контрнаступ буде віддано в останній момент, вирішальне слово за Зеленським — ГУР Плани щодо майбутнього контрнаступу України є надсекретною інформацією, якою володіє вузьке коло людей. При цьому з міркувань безпеки остаточні рішення приймаються у вирішальний момент . Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. “Це надсекретна інформація, багато партнерів, багато обміну інформацією, але остаточне рішення приймає Україна й українське військово-політичне керівництво, безумовно верховний головнокомандувач Володимир Зеленський”, – заявив Юсов. Як пояснив представник ГУР, коло людей, які проінформовані про остаточні рішення й плани є максимально звуженим. Водночас остаточні рішення приймаються у вирішальний та доленосний останній момент. Це робиться з багатьох міркувань, в тому ж числі й з міркувань безпеки.