Матеріали про український контрнаступ, що з’явилися у ЗМІ, підроблені — Подоляк

Матеріали про підготовку українського контрнаступу і підготовку української армії, що з’явилися в соціальних мережах як нібито витік секретних військових документів, є підробкою, створеною силами російської розвідки, зазначає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

«З розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від «солсберівських пригод», «триденних планів» та інших провалів — це фотошоп та «віртуальні псевдозливи». Москві надто хочеться зірвати український контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро», — написав Подоляк у твіттері в п’ятницю.

Раніше американське видання New York Times повідомило, що у твіттері і телеграмі цього тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями секретних планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом на РФ, які, втім, не містять конкретних планів боїв. За даними видання, Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

«Військові аналітики заявили, що документи, схоже, були змінені в деяких частинах порівняно з їхнім початковим форматом, із завищенням американських оцінок загиблих українських військових і заниженням оцінок загиблих російських військ. Ці зміни можуть свідчити про спробу дезінформації з боку Москви, сказали аналітики. Але розкриття інформації в оригінальних документах, які мають вигляд фотографії діаграм імовірного постачання зброї, чисельності військ і батальйонів, а також інших планів є значним порушення американської розвідки в зусиллях із надання допомоги Україні», — повідомило видання.