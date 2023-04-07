Голова ВООЗ закликав Китай поділитися інформацією про походження COVID-19 Как играть в он-лайн казино » Маск анонсував перший запуск ракети Starship Засновник компанії SpaceX Ілон Маск анонсував, що готується перший запуск надважкої ракети Starship, яку розробляють для пілотованих місій на Місяць та Марс Про це він написав у твіттері. Наразі компанія чекає на підтримку відповідних органів США. «Starship укомплектований і готовий до запуску наступного тижня, очікуючи на дозвіл регулятора», — зазначив Маск. Не виключено, що перший політ ракети Starship може відбутися в понеділок, 10 квітня. Запустити її планують зі стартового майданчика SpaceX у Техасі. У рамках тестового польоту ракета має виконати один виток навколо Землі. 2 березня компанія SpaceX Ілона Маска запустила екіпаж з чотирьох астронавтів до Міжнародної космічної станції.