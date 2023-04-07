Маск анонсував перший запуск ракети Starship

Про це він написав у твіттері.
Наразі компанія чекає на підтримку відповідних органів США.
«Starship укомплектований і готовий до запуску наступного тижня, очікуючи на дозвіл регулятора», — зазначив Маск.
Не виключено, що перший політ ракети Starship може відбутися в понеділок, 10 квітня. Запустити її планують зі стартового майданчика SpaceX у Техасі. У рамках тестового польоту ракета має виконати один виток навколо Землі.
- 2 березня компанія SpaceX Ілона Маска запустила екіпаж з чотирьох астронавтів до Міжнародної космічної станції.
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