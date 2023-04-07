Финляндия покупает у Израиля «волшебную палочку» для спасения от российских «Искандеров»



Финляндия закупит у Израиля систему противовоздушной обороны «Праща Давида», об этом сообщается на сайте финского Минобороны. Сумма сделки — 316 миллионов евро. Из них 102 миллиона евро предназначены для немедленной реализации, остальные средства рассчитаны на дополнительные поставки.

По словам министра обороны Финляндии Антти Кайкконена, покупка батарей «Пращи Давида» создаст новые возможности для Сил обороны страны по борьбе с воздушными целями.

Изначально Финляндия получила предложения от производителей из Израиля, Германии, Норвегии и Великобритании. Но после сравнения характеристик вооружений Минобороны страны остановило выбор на продукции израильской компании «Рафаэль».



Ракета, разработанная «Рафаэлем» совместно с американской компанией «Рейфион» (Raytheon), предназначена для перехвата и уничтожения нового поколения тактических баллистических ракет, таких как российские «Искандер» и китайские «Дунфэн-15», что особенно актуально для Финляндии, граничащей с РФ.

Ракета, разработанная «Рафаэлем», летит со скоростью 7,5 мах (2,55 км в секунду) и сбивает ракеты на расстоянии от 40 до 300 км на минимальной высоте от 15 тысяч метров. Если контракт будет осуществлён – это будет первый экспорт для «Праща Давида». В самом Израиле система была принята на вооружение в 2016 г. и была объявлена боеготовой 02.04.17, т.е. 6 лет назад.



В Израиле систему «Праща Давида» (которую еще называют «волшебной палочкой»— ‏שרביט קסמים), является средним звеном трехслойной противоракетной обороны, наряду с «Железным куполом» на малых дистанциях и «Хец-3» на больших.