Дешевле машин не бывает: как работает самый выгодный аукцион Copart

Последние несколько лет украинцы особенно заинтересованы в приобретении иностранных машин. Сначала подходящие модели выбирали на рынках Германии, Польши, Латвии. Сейчас более актуальны азиатские страны, Канада и США.

На самом деле Copart аукцион является одним из достойнейших вариантов для выбора крутого автомобиля. С подбором и проверкой авто всегда помогут наши профессионалы. Обеспечим безопасную доставку груза и проведем таможенное оформление в Украине.

Многие автолюбители не знают, как выгодно купить машину. Для этого нужно профессионально разбираться во всех нюансах сделки. Однако при этом реально рассчитывать на выгодную покупку, если грамотно подобрать компанию-посредника.

Какие машины выгодней всего покупать на аукционе Копарт

Американская площадка привлекательна для всех покупателей мира. В режиме онлайн здесь ежедневно продают десятки и сотни тысяч авто разных версий и модификаций. Модели любого ценового сегмента расходятся практически мгновенно. Заказывают премиальные машины, грузовые, спортивные, бюджетные. Также электромобили и гибриды.

Украинские автомобилисты предпочитают в большинстве случаев бюджетные модели до 5000$. А также семейные машины, внедорожники, модели средней ценовой категории. Но при этом выбирают из битых и поврежденных вариантов. Так покупки получаются в несколько раз дешевле. Даже учитывая стоимость предстоящего ремонта.

Только не все битки заслуживают внимания. Можно прикупить реальный металлический хлам. Поэтому для подбора хорошей машины обращаются к профессиональным посредникам. Они найдут модель с дефектами, которые недорого и просто устранить. Зато в целом автомобиль выйдет гораздо дешевле в Штатах, чем в Украине.

Практически все американские аукционы авто с популярными названиями безопасны для покупки: Copart, Manheim, IAAI и др. Однако нужна помощь профессионалов, чтобы провести сделку максимально выгодно и учесть все сопутствующие расходы.

Важно заранее оценить, как сильно повреждены части кузова и во сколько обойдется их восстановление. Плюс сориентироваться по расходам на доставку и таможенное оформление. Только после этого можно заключать договор на покупку и торговаться на аукционе.

Как конкретный человек покупает машину на аукционе США Copart

Для покупки авто нужно два фактора:

определиться с максимальной ставкой;

четко обозначить ключевые параметры отбора.

После этого обращаются в компанию Carfast.express и обговаривают с менеджером все нюансы: бюджет, технические параметры, особенные характеристики выбранной модели. Последующие действия представителей компании-посредника:

выбор вариантов, выставленных на ближайших торгах;

участие в торгах;

оплата лота при выигрыше. Оформление всех документов.

Затем занимаются доставкой автомобиля в порт Америки и погрузкой на торговое судно. Переправляют машину через океан с оформленной страховкой. После 4-6 недель авто встречают в Украине и растамаживают.

Работать с аукционом Копарт всегда удобно по нескольким причинам:

понятная и удобная русскоязычная версия сайта;

огромнейший автомобильный ассортимент;

достойное описание лотов с качественными фотоснимками.

На таких фотографиях хорошо видны все повреждения. Поэтому в разы проще выбирать битые и поврежденные автомобили. Компания Carfast.express много лет работает с аукционом Copart и пригоняет из Штатов желаемые машины. Экономия при покупке авто из США достигает иногда и 40 % в сравнении с такой же моделью, но на украинском рынке.

Правда, все это возможно, если грамотно подобрать и проверить транспортное средство. Достойно торговаться и организовать выгодную доставку. А для этого специалисты Carfast.express пользуются продуманной и рабочей схемой поведения на торгах. Заключают договора с лучшими логистическими организациями.

Каким бы надежным ни был продавец, все равно стоит проверить машину по вин коду и убедиться в целесообразности своей покупки. Мы помогаем автомобилистам каждый день. Поиск и сбор информации – наша работа, которую мы всегда выполняем отлично.

Если нужна помощь с восстановлением машины, проблем не будет. Полноценная и квалифицированная поддержка в партнерских СТО. По вин номеру быстрый подбор, заказ и установка оригинальных комплектующих для любой модели. Так реально выгодно покупать автомобили из США и надежно пригонять в Украину.