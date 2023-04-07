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Блинкен не исключает контрнаступления Украины в ближайшие недели

Энтони Блинкен

Госсекретарь США считает, что необходимо помочь Украине продолжить отвоевывать территории

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключает, что контрнаступление вооруженных сил Украины может начаться в ближайшие недели.

Этой информацией он поделился в опубликованном в пятницу интервью германской медиагруппе Funke.

«Существует две цели для многих друзей и партнеров Украины», – сказал Блинкен.

«Первая – сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине продолжить отвоевывать территории. Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели», – отметил он.

«Во-вторых, Киеву следует оказать поддержку в наращивании его потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – считает госсекретарь США.

7 апреля, 2023 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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