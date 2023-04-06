За добу з-за кордону повернулися 40 тис. українців

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України – Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

Так, за інформацією прикордонників, з України минулої доби вибули 34 тисячі людей. Зокрема, 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибули до України за добу 43 тисячі людей, з них 40 тисяч – українці.

Крім того, за спробу незаконного перетину держкордону України затримали 12 чоловіків – усі вони намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску. Також через кордон не пропущено п’ятьох чоловіків, в документах яких прикордонники виявили ознаки підробки.