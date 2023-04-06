В ISW зафіксували успішний контрнаступ ЗСУ поблизу Авдіївки

ЗСУ провели успішну контратаку на південь від Авдіївки – там зафіксоване просування українських сил. Однак незрозуміло, чи вони утримують наразі відвойовані позиції, чи це була лише розвідка, після якої захисники знову відійшли.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

“Українські військові, ймовірно, здійснили контрудар на північний схід від Авдіївки. На кадрах з геоприв’язкою, опублікованих 2 квітня, видно, що українські сили відбили позиції на північний захід від Новоселівки, за 17 км на північний схід від Авдіївки, і просунулися до населеного пункту”, – зазначили аналітики.

Водночас наразі невідомо, чи утримують українські сили ці позиції досі, чи вони провели бойову розвідку і згодом залишили цей район.

За даними Інституту вивчення війни, 4 квітня російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк. На опублікованих в цей день кадрах з геолокацією видно, що російські війська досягли незначних успіхів на захід від Новобахмутівки (13 км на північний захід від Авдіївки).

Крім того, в ISW спростували, що “вагнерівці” захопили залізничну станцію Бахмут-1, оскільки візуальних підтверджень цьому немає. Також аналітики не підтвердили, що росіяни захопили центральну частину Бахмута.