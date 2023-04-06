Макрон у Пекіні закликав лідера Китаю переконати Росію припинити війну в Україні У США священників католицької церкви звинувачують у сексуальному насильстві над 600 дітьми » Уряд Фінляндії пішов у відставку Сьогодні, 6 квітня, прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін подала президентові прохання про відставку уряду. Про це повідомляється в акаунті фінського уряду у твіттері. “Прем’єр-міністр Санна Марін подала прохання свого уряду про відставку президенту Саулі Ніїністьо. Президент Республіки прийняв відставку та попросив уряд продовжувати виконувати обов’язки до призначення нового уряду”, – йдеться у дописі. Президент Ніїністе прийняв прохання про відставку. Уряд Марін працюватиме у статусі тимчасового, доки парламентські партії не сформують новий кабінет.