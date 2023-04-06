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Уряд Фінляндії пішов у відставку

Сьогодні, 6 квітня, прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін подала президентові прохання про відставку уряду.

Про це повідомляється в акаунті фінського уряду у твіттері.

“Прем’єр-міністр Санна Марін подала прохання свого уряду про відставку президенту Саулі Ніїністьо. Президент Республіки прийняв відставку та попросив уряд продовжувати виконувати обов’язки до призначення нового уряду”, – йдеться у дописі.

Президент Ніїністе прийняв прохання про відставку. Уряд Марін працюватиме у статусі тимчасового, доки парламентські партії не сформують новий кабінет.

6 апреля, 2023 | Category: Мир, Новости

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