Уночі лунали вибухи в районі аеродрому, там база окупантів – мер Мелітополя

Уночі 6 квітня вибухи в окупованому Мелітополі лунали в районі аеродрому, де розташована база російських військових — мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, а також окупаційна влада міста у Telegram

«Гучна ніч у тимчасово окупованому Мелітополі для всіх районів міста, особливо Авіамістечка. За попередніми даними вибухала «багатостраждальна» ворожа база рашистів в районі захопленого аеродрому».

Інформацію про вибухи розповсюдили і окупанти. Але вони запевняють, що «російська ППО» нібито збила «шість ракет Himars». Загарбники переконують, що нібито збили всі ракети і нібито жодних руйнувань та постраждалих немає.

Федоров теж акцентував увагу на тому, що окупанти оперативно відзвітували про «влучне ППО», але він зазначив, що при цьому загарбники чомусь «відправили в сторону аеродрому швидкі».