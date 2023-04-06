У ЗСУ розповіли про нову тактику Росії із використанням дронів

Про це інформує в телемарафоні керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Ми спостерігаємо, що вони (російські війська, — ред.) дійсно не мають успіху на суходолі. Для них дуже важко наразі розташовувати артилерійські позиції на тих ділянках, над якими ми працюємо з вогневої точки зору, і зачищаючи ту саму смугу в 30 кілометрів, ми залишаємо все менше і менше позиції окупантам, звідки вони можуть артилерією та мінометами завдавати удари по правому берегу, хоча вони все ж таки вишукують такі позиції», — розповіла Гуменюк.

Речниця розповіла, що лише минулої доби зафіксовано 45 обстрілів Херсонщини рашистами. Тепер Росія використовує нову тактику застосування дронів.

«Зменшивши потужність свою наземну вони застосовують повітряні сили — авіацію та безпілотні літальні апарати, якими раніше тільки розвідувальну ситуацію. Наразі прив’язують до них розривні гранати та намагаються таким чином уразити скупчення людей. Це класична ознака тероризму тому, що інших цілей це не переслідує, тільки скупчення людей, зокрема, там де роздають гуманітарну допомогу», — додала керівниця пресцентру.

Гуменюк закликає українців не збиратися на відкритих територіях, бо ворог завдає ударів по мирному населенню.

Також фахівчиня заявила, що використання ворогом авіації з керованими бомбами — це вже певний «крок відчаю», бо «більше використовувати немає чого».