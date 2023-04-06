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У ЄС досягли згоди щодо передачі снарядів Україні з власних складів

Снаряди 155-мм
У рамках програми надання 1 млн боєприпасів для України країни ЄС досягли згоди щодо передачі снарядів зі складів, а деталі замовлення нових ще обговорюють

Про це повідомляє Politico.

За даними поінформованих співрозмовників видання, посли ЄС у середу не змогли досягти значного прогресу в одному з ключових питань плану з закупівлі боєприпасів для України.

Суперечка стосується питання, з ким будуть укладатись контракти на виробництво боєприпасів – тільки з компаніями ЄС чи й зовнішніми виробниками теж. За даними Politico, Франція підтримує перший варіант разом із Грецією та Кіпром, які не хочуть, аби кошти потрапили в Туреччину.

Щодо іншої частини плану – передання Україні боєприпасів із власних складів – посли ЄС змогли досягти згоди, і відповідний юридичний документ, як очікується, буде опублікований наступного тижня.

6 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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