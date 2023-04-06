Сі Цзіньпін не змінив своєї позиції щодо війни Росії після переговорів з Макроном

Президент Китаю Сі Цзіньпін не продемонстрував жодних ознак зміни своєї позиції щодо війни Росії в Україні після переговорів у четвер з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Як повідомляє «Європейська правда», про це пише Politico.

На другий день державного візиту Макрона до Китаю Сі Цзіньпін продовжив свою давню лінію щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявивши, що «всі сторони» мають «обґрунтовані побоювання з приводу безпеки», і не дав жодного натяку на те, що він використає свій вплив, щоб допомогти припинити конфлікт.

«Китай готовий спільно з Францією звернутися до міжнародної спільноти із закликом зберігати раціональність і спокій», — сказав китайський лідер під час пресконференції у Пекіні.

«Мирні переговори повинні бути відновлені якнайшвидше, беручи до уваги обґрунтовану стурбованість усіх сторін щодо безпеки, посилаючись на Статут ООН… шукаючи політичного врегулювання і побудови збалансованої, ефективної і стійкої системи європейської безпеки», — додав він, сидячи поруч з Макроном.

Французький президент прибув до Китаю в середу в надії підштовхнути Китай до використання своїх важелів впливу на Росію для припинення конфлікту і змусити Пекін виступити проти погрози Кремля розмістити ядерні ракети в Білорусі.

Макрон і Сі провели півтори години у двосторонніх переговорах, які чиновник Єлисейського палацу назвав «відвертими і конструктивними», перш ніж підписати кілька угод — в тому числі про продаж літаків Airbus — і про культурну співпрацю.