Армения примет участие в военных учениях НАТО Президент УЄФА виступив проти повернення клубів з РФ у Лігу чемпіонів » Про це знають не більше п’яти людей на планеті: Данілов розповів, як відбуватиметься контрнаступ ЗСУ фото: пресслужба Міноборони В РНБО заявили, що інформацією про те, де, коли і як розпочнеться контрнаступ ЗСУ, володіють не більше ніж п’ять людей на планеті. Також там пояснили, від чого залежить метод деокупації Криму. Подробиці розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю “Укрінформу” та етері “Радіо Свобода“. Він пояснив, що кілька людей володіють даними стосовно проведення майбутніх контрнаступальних дій Збройних сил України. Однак терміни організації відповідних заходів не оголошуються, адже в РФ почали дуже хвилюватися стосовно контрнаступу. “Це питання на сьогодні абсолютно закрите”, – зауважив він, додавши, що майбутні події будуть не на користь РФ. Данілов наголосив, що усі окупанти “відправляться з української землі у відповідний спосіб”. “Або добровільно покинуть наші території, або будуть туди відправлені вантажем, який має назву “Вантаж 200”, – зазначив посадовець. На озброєнні ЗСУ вже є ударні безпілотники з дальністю польоту у три тисячі кілометрів – секретар РНБО При цьому Данілов заявив, що інформацією про те, де, коли і як розпочнеться контрнаступ Сил оборони України, володіють не більше ніж п’ять людей на планеті. “Коли почнуться ті чи інші військові дії, військові операції? На сьогодні я вам можу впевнено казати, що це інформація для дуже обмеженого кола осіб. Коли почнеться, ви все це побачите. Ми з вами будемо розуміти, що почалося те, на що ми очікували. Де, коли, в який час – це питання на сьогодні абсолютно закрите. Майте це на увазі”, – наголосив він. Водночас секретар РНБО переконаний, що шлях деокупації Автономної Республіки Крим може бути як військовим, так і дипломатичним. “Наразі є розуміння, що цей шлях може бути як військовим, так і дипломатичним. Усе залежить від поведінки країни-терориста, яка захопила частину української території”, – сказав Данілов. Крім того, посадовець висловив переконання, що українській владі “дуже імпонує дипломатичний шлях”, тому що це дозволить уникнути жертв і трагедій через вбивства людей. Водночас він наголосив: “Якщо не працює дипломатичний шлях, якщо країна-терорист не хоче добровільно залишати Україну, ми маємо право розробляти своє бачення щодо подальшого способу звільнення своєї території”. В РНБО заявили, що інформацією про те, де, коли і як розпочнеться контрнаступ ЗСУ, володіють не більше ніж п’ять людей на планеті. Також там пояснили, від чого залежить метод деокупації Криму. Подробиці розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю “Укрінформу” та етері “Радіо Свобода“. Він пояснив, що кілька людей володіють даними стосовно проведення майбутніх контрнаступальних дій Збройних сил України. Однак терміни організації відповідних заходів не оголошуються, адже в РФ почали дуже хвилюватися стосовно контрнаступу. “Це питання на сьогодні абсолютно закрите”, – зауважив він, додавши, що майбутні події будуть не на користь РФ. Данілов наголосив, що усі окупанти “відправляться з української землі у відповідний спосіб”. “Або добровільно покинуть наші території, або будуть туди відправлені вантажем, який має назву “Вантаж 200”, – зазначив посадовець. При цьому Данілов заявив, що інформацією про те, де, коли і як розпочнеться контрнаступ Сил оборони України, володіють не більше ніж п’ять людей на планеті. “Коли почнуться ті чи інші військові дії, військові операції? На сьогодні я вам можу впевнено казати, що це інформація для дуже обмеженого кола осіб. Коли почнеться, ви все це побачите. Ми з вами будемо розуміти, що почалося те, на що ми очікували. Де, коли, в який час – це питання на сьогодні абсолютно закрите. Майте це на увазі”, – наголосив він. Водночас секретар РНБО переконаний, що шлях деокупації Автономної Республіки Крим може бути як військовим, так і дипломатичним. “Наразі є розуміння, що цей шлях може бути як військовим, так і дипломатичним. Усе залежить від поведінки країни-терориста, яка захопила частину української території”, – сказав Данілов. Крім того, посадовець висловив переконання, що українській владі “дуже імпонує дипломатичний шлях”, тому що це дозволить уникнути жертв і трагедій через вбивства людей. Водночас він наголосив: “Якщо не працює дипломатичний шлях, якщо країна-терорист не хоче добровільно залишати Україну, ми маємо право розробляти своє бачення щодо подальшого способу звільнення своєї території”.