Після успішного контрнаступу ЗСУ: в ОП не виключили можливість перемовин щодо Криму

Заступника керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга заявив, що Україна не виключає перемовин із Росією щодо Криму після того, як українські військові проведуть успішний контрнаступ.

Про це повідомляє видання Financial Times.

“Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку, щоб обговорити це питання”, – сказав посадовець.

Варто наголосити, що Україна не виключає можливість звільнення Криму від російських окупантів воєнним шляхом.

У видання зазначили, що коментар Сибіги став “найбільш відкритою заявою про зацікавленість України в переговорах” з РФ із квітня 2022 року, коли діалог з агресором було припинено.

“Слова посадовця можуть заспокоїти західних чиновників, які скептично ставляться до здатності України повернути півострів і переймаються через загрозу ескалації війни, зокрема застосування Москвою ядерної зброї”, – додали у виданні.