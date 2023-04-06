Основная версия взрывов на «Северном потоке» — по-прежнему действия государства, а не независимой группы, заявили в прокуратуре Швеции

Прокуратура Швеции, расследующая взрывы на газопроводе «Северный поток», заявила в четверг, что, по основной версии следователей, диверсия была спланирована на государственном уровне.

По словам прокурора Матса Юнгквиста, вероятность того, что в преступлении участвовала некая независимая группа лиц, теоретически возможна, но все указывает на причастность какого-то государства к организации взрывов.

В частности, такой вывод следствие делает на основании типа взрывчатки, которая была применена, пишет Reuters.

Диверсия на газопроводе, по которому газ из России поступал в Европу, произошла 1 октября 2022 года на фоне российского вторжения в Украину, в преддверии начала отопительного сезона в Европе и накануне открытия альтернативного подводного газопровода в Польшу из Норвегии в том же секторе Балтийского моря.

В начале марта несколько западных газет сообщили, что к взрыву газопровода может быть причастна некая «проукраинская группировка».

По версии СМИ, в НАТО стремились, чтобы данная информация не стала публичной, так как это привело бы к обострению отношений между Украиной и Германией. В публикациях указывалось, что администрация Зеленского была не в курсе готовящейся диверсии. Президент Украины Владимир Зеленский отверг все обвинения, заявив, что «украинцы точно этого не делали».

Российские власти также отвергли эту версию. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев пожаловался, что в СМИ «продвигается тема непричастности» Великобритании и США к взрыву на подводном газопроводе.