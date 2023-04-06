Макрон у Пекіні закликав лідера Китаю переконати Росію припинити війну в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна напоумити Росію і допомогти припинити війну в Україні.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

Макрон на переговорах у Пекіні заявив, що Захід повинен залучити Пекін, щоб допомогти покласти край війні і запобігти «розкручуванню спіралі» напруженості, яка може розколоти світ на ворогуючі блоки.

«Російська агресія в Україні завдала удару по міжнародній стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви приведете Росію до тями і повернете всіх за стіл переговорів», — сказав Макрон, стоячи поруч з китайським президентом на початку їхньої зустрічі.

У коментарях після зустрічі з Макроном Сі Цзіньпін закликав до переговорів між двома сторонами і політичного вирішення війни в Україні.

Переговори були «відвертими і конструктивними», заявив Єлисейський палац, в той час як Пекін заявив, що дискусії були «дружніми» і «поглибленими».

Макрон також попросив Сі натиснути на Росію, щоб вона дотримувалася міжнародних правил щодо нерозповсюдження ядерної зброї.