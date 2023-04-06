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Макрон та Байден спробують залучити Китай до процесу завершення війни в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон та президент США Джо Байден під час телефонної розмови домовилися спробувати залучити Китай до процесу завершення війни в Україні.

Про це пишуть ЗМІ, посилаючись на Єлисейський палац.

Розмова відбулася перед дводенними відвідинами Макроном Китаю.

“Лідери двох країн відзначили свою спільну готовність залучити Китай до прискорення завершення війни в Україні та взяти участь у розбудові сталого миру в регіоні”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що глави держав сподіваються на сприяння Китаю зусиллям солідарності між глобальною Північчю і Півднем, а також розробці спільного порядку денного щодо боротьби зі зміною клімату та збереження біорізноманіття.

6 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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