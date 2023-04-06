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Каннський кінофестиваль відкриє французька стрічка з Джонні Деппом

Джонні Депп
Перший повнометражний фільм Джонні Деппа з часів судового процесу про наклеп проти його ексдружини Ембер Херд був обраний фільмом-відкриттям Каннського кінофестивалю у Франції

Про це пише Reuters.

Франкомовний фільм «Жанна дю Баррі» знятий режисеркою Майвен, яка також стала головною героїнею стрічки Жанною Беку —  жінкою, що піднялася з бідності до оточення короля Людовика XV. Джонні Депп грає короля у фільмі, світова прем’єра якого відбудеться в Каннах 16 травня.

Зазначається, що актор «Піратів Карибського моря» мало знімався в кіно і на телебаченні після завершення судового процесу в червні 2022 року. А нині Джонні Депп відновлює кар’єру після перемоги в судовому процесі проти колишньої дружини Ембер Герд, яка звинуватила його в насильстві.

6 апреля, 2023 | Category: Новости, Шоу-бизнес

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