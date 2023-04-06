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Кафедральний собор УПЦ МП у Львові перейшов у ПЦУ, ключі від храму передали новому настоятелю

Свято-Георгієвський кафедральний собор УПЦ МП у Львові
Настоятелем церкви, яка перейшла у підпорядкування ПЦУ, став отець Олег Древняк. Храм отримав свій статут, а також є розпорядження обласної адміністрації

Про це повідомляє «Еспресо.Захід«.

«Зареєстрований статут ПЦУ парафії великомученика Юрія Переможця», – із такими словами нещодавно вийшов до громади новий настоятель храму на вулиці Тараса Бобанича.

Це статут, який затверджений на перереєстрацію парафії.

«Зараз ми будемо спілкуватися з владикою та священниками. Якщо священники будуть мати бажання перейти до ПЦУ, ми їх приймемо», – додав він.

Наразі відбуваються перемовини між священниками та передача ключів від приміщень храму ПЦУ. Вже у п’ятницю, 7 квітня, тут офіційно відбудеться перше богослужіння.

Пізніше активістка Настя Сосна повідомила у фейсбук, що новий настоятель храму отець Олег вже отримав ключі від церкви.

6 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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