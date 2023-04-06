Кафедральний собор УПЦ МП у Львові перейшов у ПЦУ, ключі від храму передали новому настоятелю

Про це повідомляє «Еспресо.Захід«.
«Зареєстрований статут ПЦУ парафії великомученика Юрія Переможця», – із такими словами нещодавно вийшов до громади новий настоятель храму на вулиці Тараса Бобанича.
Це статут, який затверджений на перереєстрацію парафії.
«Зараз ми будемо спілкуватися з владикою та священниками. Якщо священники будуть мати бажання перейти до ПЦУ, ми їх приймемо», – додав він.
Наразі відбуваються перемовини між священниками та передача ключів від приміщень храму ПЦУ. Вже у п’ятницю, 7 квітня, тут офіційно відбудеться перше богослужіння.
Пізніше активістка Настя Сосна повідомила у фейсбук, що новий настоятель храму отець Олег вже отримав ключі від церкви.
«Прошу підтримувати отця та храм і приходити на службу, на найближчі свята! У неділю всі гуртом йдемо святити вербу! Пишаюся нами», — написала вона.
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