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Гуменюк: ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі

Кінбурнська коса
Наталія Гуменюк, начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу, зазначила, що раз на дві доби противник наважується натякнути на свою присутність, обстрілюючи Дніпровсько-Бузький лиман

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

«Ми працюємо досить успішно, про що є вже певна інформація. Але про наші успіхи розповідати ще зарано, тому робота продовжується. А звітувати будемо трошки пізніше. У загальному можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі. Хоча раз на дві доби противник наважується витягнути артилерійську установку, щоб позначити свою присутність на західній частині Кінбурнської коси й обстріляти Дніпровсько-Бузький лиман, натякаючи на контроль за морськими транспортними шляхами. Однак стійкого перебування ворога там не фіксується», — сказала начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України.

Наталія Гуменюк додала, що ворожі сили скупчуються ближче до материкової частини, де і ховаються за місцевим населенням.

6 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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