Гуменюк: ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

«Ми працюємо досить успішно, про що є вже певна інформація. Але про наші успіхи розповідати ще зарано, тому робота продовжується. А звітувати будемо трошки пізніше. У загальному можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі. Хоча раз на дві доби противник наважується витягнути артилерійську установку, щоб позначити свою присутність на західній частині Кінбурнської коси й обстріляти Дніпровсько-Бузький лиман, натякаючи на контроль за морськими транспортними шляхами. Однак стійкого перебування ворога там не фіксується», — сказала начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України.

Наталія Гуменюк додала, що ворожі сили скупчуються ближче до материкової частини, де і ховаються за місцевим населенням.